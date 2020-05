La scomparsa di Adù Muzzi ha colpito e commosso tutta Siena. Gianni Cortecci, capitano della "sua" Tartuca, ha la voce particolarmente emozionata nel ricordarlo. “Prima di tutto, era un grande senese - spiega - e poi un grande tartuchino. A quelli della mia generazione, ma anche a chi è nato prima e dopo, ha insegnato tante cose, di cui dovremo fare tesoro. La sua sarà una mancanza incolmabile, è difficile sostituire una persona con così tanto carisma, cuore e passione. Come proprietario, non è stato fortunato, nel senso che i suoi cavalli non sono mai venuti in Castelvecchio e spesso non andavano nemmeno dove sperava lui, ma non per questo decideva di non portarli. La presenza dell’avversaria in Piazza non era un valido motivo per privare la Festa dei suoi protagonisti. Per questo si è meritato il massimo rispetto di tutti, anche dei chiocciolini"