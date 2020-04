Un lutto ha colpito il Bruco, ma anche tutto il mondo del Palio. E’ scomparso monsignor Enrico Furiesi, per 40 anni correttore della contrada di via del Comune, ma anche un sacerdote che ha amato e servito con generosità il cammino della religione a Siena. Il 29 giugno del 2017, nella chiesa del Carmine, festeggiò i suoi 70 anni di sacerdozio con i familiari, con i brucaioli, i parrocchiani, e i fedeli. L’affetto che lo circondò in quell’occasione fu per lui una gioia enorme. Ha ricoperto tanti incarichi in diocesi, tra cui quello di vicario generale con il vescovo Gaetano Bonicelli. Chi lo ha conosciuto sostiene che non si poteva non volere bene a don Enrico, sempre disponibile a capire, ascoltare,consigliare il prossimo.