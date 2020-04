Il Magistrato delle contrade ed il Consorzio per la tutela del Palio dicono no alle mascherine di protezione con colori e araldica delle contrade. La forte presa di posizione arriva a seguito di numerose richieste da parte di aziende non senesi che hanno fatto domanda di autorizzazione per poter decorare le mascherine. “Inopportuno associare l’identità delle consorelle all’attuale epidemia e alle misure messe in atto per contenerne la diffusione”, tuonano Magistrato e Consorzio, negando l’autorizzazione a quanti ne hanno fatto richiesta. La presenza delle mascherine come strumento quotidiano, è una triste realtà che accompagnerà la popolazione ancora per molto tempo. Non sono mancate, quindi, anche iniziative simili da parte di cittadini e contradaioli che hanno pensato di abbellire i propri dispositivi con colori e stemmi, pur utilizzandoli unicamente per scopi privati. “Non possiamo impedire simili progetti, pur ritenendoli inappropriati. Il rischio è quello di accomunare l’immagine della nostra festa alla drammatica emergenza che stiamo vivendo. Ci dissociamo da qualsiasi iniziativa”.

Arianna Falchi