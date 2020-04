Coronavirus e Palio di Siena, contrada della Tartuca dona ecografo all'ospedale. Il punto del priore Carapelli

Solidarietà e vicinanza a Siena animano la contrada della Tartuca nel periodo di quarantena. Tante le iniziative e le attività scaturite dalla fantasia dei tartuchini, come spiega il priore Antonio Carapelli, eletto alla guida della contrada lo scorso 1 febbraio, proprio poche settimane prima dell'inizio dell'emergenza.

Priore, la contrada della Tartuca ha donato un ecografo all'ospedale delle Scotte. Come è nata questa idea?

"Sotto l'onda emotiva del particolare momento che stiamo vivendo, si sono mobilitati il gruppo solidarietà e quello dei donatori di sangue. Attingendo al fondo Papa Francesco, insieme ad una sottoscrizione di molti contradaioli, abbiamo raccolto una cifra con la quale dare il nostro contributo all'azienda ospedaliera. In accordo con il direttore generale Valtere Giovannini è stato individuato in un ecografo il macchinario di cui l'ospedale aveva necessità in questo momento. Sarà utile per diagnosticare lo stato dell'apparato respiratorio dei pazienti colpiti da Covid 19. Ci siamo attivati in tempi molto rapidi e da venerdì scorso il macchinario è già in funzione".

Come vive la contrada questo particolare momento?

"Stiamo tentando di compensare questo disagio emotivo con gli strumenti a disposizione. E' difficile, se non impossibile, riprodurre il contatto con iniziative social, ma ci stiamo provando. Il martedì ed il venerdì, giorni in cui tradizionalmente abbiamo cenini, viene inviato un link per collegarsi ad una sezione del sito chiamata "Stiamo vicini 2020" dove vengono caricati video che raccontano vari momenti ed aspetti della vita contradaiola, più che paliesca. Ci sono video inediti e raccontano iniziative effettuate in passato".

Di questa assenza forzata dalla vita sociale soffrono molto anche i giovani...

"A loro abbiamo pensato con due iniziative. Non potendo effettuate i corsi per alfieri e tamburini, abbiamo pensato a video tutorial. Ex alfieri ed ex tamburini, tramite registrazioni effettuate con il cellulare, si sono divisi diversi temi di insegnamento e queste brevi lezioni vengono inserite nel sito. Per i più piccoli ci sono invece favole illustrate dai nostri contradaioli".

E il resto della contrada come si sta muovendo?

"Per tenere il contatto istituzionale ogni giovedì i dirigenti sono in video conferenza con chi ne fa richiesta al cancelliere. In questo modo tutti quanti possono porre domande e dubbi e avere le risposte che cercano. Un modo per essere a disposizione di tutti anche se da lontano".