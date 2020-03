Le contrade sono ancora turbate dalla decisione del Magistrato di sospendere tutte le attività nei rioni fino al 15 marzo, con la sola eccezione di quelle ordinarie di bar nelle sedi delle società. Non è stato facile neanche per l'organismo formato dai priori arrivare a questa scelta, come conferma il rettore Claudio Rossi: "Lo abbiamo fatto a malincuore, ma era inevitabile. Non potevamo fare altrimenti. Altrove la situazione è peggiore rispetto a Siena, ma ormai il problema è esteso e diffuso sull’intero territorio nazionale, quindi era chiaro che sarebbero state presi provvedimenti più stringenti. Dopo la scelta del governo di chiudere le scuole e le università, anche noi siamo stati chiamati ad attenerci al decreto governativo, pur sapendo che questo creerà delle problematiche. Speriamo che si possa tornare il prima possibile alla normalità".