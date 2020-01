C’è profumo di storia, nella sala delle vittorie del Bruco per il ritorno a casa di una bandiera del XVIII secolo e di un’asta del XVII. Per anni sono rimaste relegate nei magazzini del Metropolitan museum di New York, ma alla fine sono state rispolverate e donate al popolo di Barbicone. "Celebriamo - spiega il rettore Gianni Morelli - un avvenimento eccezionale non solo per il Bruco, ma anche per Siena e per le sue tradizioni. Gli esponenti di uno dei più prestigiosi musei del mondo, prima di cedere i loro pezzi hanno voluto sapere tutto del Palio, dello spirito della nostra città, dei valori che incarna. Ed è proprio tutto questo, che per noi è normale, che ha fatto la differenza. A New York hanno capito chi siamo e hanno detto di sì. Per questo le emozioni e i meriti vanno divisi con l’intera comunità senese, le cui peculiarità hanno reso la strada in discesa”.