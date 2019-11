Giovanni Arduini è il nuovo priore della contrada del Nicchio, raccogliendo il testimone di Marco Fattorini. Le elezioni che lo hanno "incoronato" hanno registrato un'affluenza record, in due giorni 758 persone hanno espresso la propria preferenza. Arduini prende in mano la contrada in un momento delicato: si trova a dover subito affrontare la vicenda della nuova inchiesta sui fronteggiamenti in Piazza del Campo del 2018, mentre ancora deve chiudersi il processo per i fatti del 2015. Il popolo però è molto coeso.