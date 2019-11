Chiocciola, Piazzetta intitolata a Victor Hugo Zalaffi

La Giunta comunale di Siena guidata dal sindaco Luigi De Mossi ha dato il via libera all'intitolazione della piazzetta di via San Marco a Victor Hugo Zalaffi. Storico contradaiolo, combattente e prigioniero della Grande Guerra, fu a Fiume con i Granatieri. Victor Hugo Zalaffi è stato il dirigente che ha ideato per primo una sezione Piccoli fra le contrade, ad aver pensato e poi realizzato una fontanina di Contrada istituendo nel 1947 il “Battesimo Contradaiolo”.

