L'Istrice vince il Minimasgalano

Si è conclusa, tra gli applausi per i ragazzi di tutte e 17 le contrade, l’edizione 2019 del Minimasgalano organizzato dalla contrada della Torre. In piazza hanno portato emozioni e orgoglio un tamburino e due alfieri per ogni rione, giudicati da una commissione che, al termine, ha ritenuto che la baby comparsa dell’Istrice fosse la più meritevole di ricevere la bella opera di Sara Cafarelli.