Bottiglia sul tufo, Forzoni verso le dimissioni da capogruppo

Maurizio Forzoni verso le dimissioni da capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale. Il rappresentante istituzionale che la sera del 16 agosto, in un “gesto di stizza da contradaiolo” ha lanciato una bottiglietta di plastica sul tufo (i cavalli erano ancora a San Martino), avrebbe deciso di farsi da parte. Solo lunedì 26 agosto però conosceremo la decisione ufficiale al termine di una riunione dei vertici del Partito. Nel frattempo Pd e Per Siena chiedono le sue dimissioni da consigliere.

