Tutto come previsto: sono arrivate in Comune le discolpe presentate da tre contrade e da tre fantini relativamente alle proposte di sanzione per il Palio di luglio. Luigi Bruschelli, Jonatan Bartoletti e Antonio Siri, così come Aquila, Onda e Pantera, hanno presentato le proprie memorie per contestare quanto ipotizzato dall'assessore delegato Tirelli. L'unico a rischiare conseguenze pesanti è Trecciolino: se l'ammonizione nei suoi confronti verrà confermata, dovrà saltare una Carriera. Ora non resta che attendere per conoscere l’opinione definitiva della giunta comunale.