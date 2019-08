Valter Pusceddu su Ultimo Baio ha trionfato al Palio di Piancastagnaio per i colori di Borgo e ora si gode l'impresa. "Sono scattato subito in testa - racconta Bighino. - Castello ha retto bene il passo e ha provato a sorpassarmi. Al quarto giro ho alzato il nerbo, in segno di vittoria, ma eravamo così concentrati che, non avendo sentito lo sparo di fine corsa, siamo andati avanti. La mia precedente vittoria a Piancastagnaio è del 2015, sempre in Borgo. Il cavallo è stato straordinario, sono molto contento di aver dato una gioia a una contrada mi vuole bene”.