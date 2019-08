Palio, Remorex: il cavallo che discende da Ribot, Molvedo e Brook

La bellissima storia di Remorex che ha trionfato nel Palio dell’Assunta per i colori della Selva ne nasconde un’altra, ancora più curiosa e per certi versi incredibile. Il barbero di 9 anni di proprietà e allenato da Massimo Columbu è infatti un discendente diretto dei due tra i più grandi cavalli della storia dell’ippica: Ribot e Molvedo. Entrambi hanno vinto l’Arco di Trionfo, entrambi sono stati vere icone degli ippodromi europei. E in linea di sangue, Remorex ha come trisavolo Brook, eccezionale vincitore del Queen Anne Stakes.

L’approfondimento di Andrea Bianchi Sugarelli nell’edizione del Corriere di Siena in edicola il 19 agosto 2019.