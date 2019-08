Si è svolto un incontro in Palazzo pubblico tra il sindaco di Siena, il Rettore del Magistrato delle Contrade e il presidente del Consorzio per la tutela del Palio a seguito della messa in onda di un servizio relativo al Palio in occasione del Tg2 delle ore 20.30 del 16 agosto.

"Concordando - si legge in un comunicato del Consorzio per la tutela del Palio - che il servizio trasmesso appaia lesivo per la nostra Festa, abbia un chiaro intento di attacco alle nostre tradizioni e non contenga alcuna cronaca dell’evento, tanto che non è stata trasmessa alcuna immagine della Carriera appena terminata, nel corso della riunione è stato deciso di comune accordo di valutare ogni azione volta alla tutela ed alla difesa del Palio in ogni sede opportuna. Siena e le Contrade non accetteranno più questi attacchi gratuiti alle loro tradizioni".