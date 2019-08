Sindaco De Mossi: "Non ci sarà il Palio a sorpresa"

"Da senese farei un Palio al giorno. Ma ci sono regole e norme da seguire. Il Palio a sorpresa per come era concepito nel '900 non può essere fatto, ha bisogno di un regolamento specifico. Non dico che non lo faremo, sicuramente però quest'anno non ci sarà".

Parole di Luigi De Mossi, sindaco di Siena, nella tradizionale conferenza stampa prima della Carriera dell'Assunta. Il primo cittadino si è detto soddisfatto della "responsabilità delle contrade dimostrata in ogni occasione e della straordinaria condizione fisica di tutti i cavalli. Io deputato? No, anche in caso di elezioni anticipate non mi candiderò al Parlamento perchè ho preso un impegno con la mia città. Resterò sindaco".