Oggi il Palio, fantini segnati. C'è Scangeo

Tutti i fantini sono stati segnati. Il dado è tratto. Da ora le contrade non possono più cambiare i loro guerrieri che questa sera, 16 gennaio 2019, correranno il Palio dell'Assunta. E' la Carriera numero 42 del terzo Millennio. Tra le novità il debutto di Stefano Piras, classe 1986, nella contrada dell’Aquila. Il capitano Marco Antonio Lorenzini lo ha ribattezzato: Scangeo: "Crediamo in lui, la scelta del soprannome è dovuta alla particolarità di questo momento, al fatto che abbiamo voluto scombussolare la situazione. E' un nome legato comunque alla tradizione" ha detto Lorenzini. "Piras è stato bravo a far crescere il nostro cavallo Tottugoddu, ci proveremo fino alla fine".

"Il cavallo è cresciuto - ha detto in via eccezionale il fantino Scangeo - e ringrazio il capitano per le parole che mi ha riservato. Cercherò di onorare il giubbetto dell'Aquila. Sono contento che il mio paese (Lanusei in provincia di Nuora, ndr) mi segua".

E' il venticinquesimo fantino ad esordire nell'Aquila, prima di lui Federico Ghiani detto Strappa nel 2010 e Paride de Mauro detto Tiburzi nel 2008.

L'ultima vittoria di un fantino all'esordio risale all'agosto 2007 con Jonatan Bartoletti detto Scompiglio su Brento nella contrada del Leocorno.

Queste le accoppiate del Palio dell'Assunta 2019.

Istrice (Oppio-Andrea Coghe detto Tempesta)

Drago (Tornada-Federico Arri detto Ares)

Aquila (Tottugoddu-Stefano Piras detto Scangeo)

Pantera (Tabacco-Luigi Bruschelli detto Trecciolino)

Oca (Unidos-Antonio Siri detto Amsicora)

Selva (Remorex-Giovanni Atzeni detto Tittia)

Bruco (Schietta-Andrea Mari detto Brio)

Torre (Violenta da Clodia-Jonatan Bartoletti detto Scompiglio)

Chiocciola (Una per tutti-Francesco Caria detto Tremendo)

Onda (Porto Alabe-Carlo Sanna detto Brigante)