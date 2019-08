Palio dell’Assunta, il borsino delle accoppiate

Facciamo il punto sul tradizionale borsino delle accoppiate del Palio dell'Assunta. Più dei barberi in questo Palio ciò che conta sembra il cosiddetto manico. Anche perchè, tolti i 4 big Porto Alabe, Remorex, Oppio e Violenta, gli altri cavalli sono tutti da scoprire e qualcuno ha già dimostrato una crescita sensibile. La bravura nella ricerca 'dell'assetto' giusto e la capacità di conduzione, saranno le armi vincenti.

Selva

Remorex e Tittia sono l'accoppiata favorita. Tutto ruota intorno a loro, entrambi con la voglia di affermarsi ancora, entrambi che hanno trovato un feeling molto bello. Non sono usciti allo scoperto nelle prove e questo la dice lunga. Giganti.

Onda

Porto Alabe e Brigante costituiscono una coppia perfetta, entrambi già trionfatori proprio nell’Onda. Il cavallo sulla carta è il numero uno, plurivittorioso e in gran forma, può contare su una monta che conosce bene e con cui è molto affiatato. Da battere.

Torre

Violenta da Clodia e Scompiglio, feeling eccelso. Sono l'accoppiata più attesa di questo Palio per riscattare il ko-beffa di luglio quando hanno perso per 36 centimetri. Forza e precisione del cavallo, bravura dimostrata ad uscire dai canapi di Bartoletti, si inseriscono di fatto tra i super favoriti. C’è l’incognita di Oca e Onda però, oltre all’irruenza al canape del barbero. Super.

Istrice

Oppio ha trovato in Andrea Coghe una monta decisa e allo stesso tempo equilibrata. Il cavallo nonostante l’età e l’assenza di tre anni da Piazza ha dimostrato di essere in bella forma. Veloce e preciso, può contare come detto sulla determinazione di Tempesta. È tra le accoppiate favorite. Certezza.

Bruco

Schietta e Brio alla “prima” sono subito usciti in testa dai canapi. Lavorano per crescere e sicuramente hanno già fatto vedere un buon rapporto. Brio, con la stalla di via del Comune, sembrano riusciti a migliorare sensibilmente il barbero che ha dato segnali di grande vitalitá. Ardimentosi.

Aquila

Stefano Piras va verso l’esordio. Debuttante come Tottugoddu. Insieme hanno studiato da grandi. Il cavallo ha fatto vedere una gran forza di galoppo e il fantino ha cercato di limare quelli che sono i suoi punti acerbi cercando anche affiatamento. Speranzosi.

Pantera

Tabacco e Trecciolino hanno provato moltissimo sia alla mossa sia in corsa. Il cavallo è un giocattolino, scatto potente in partenza, ha pure qualitá, ma non sembrano poter competere con i primi quattro. Il condizionale però è d'obbligo perchè sopra c’è l’Imperatore di Piazza che ha mestiere e tanta voglia di raggiungere la vittoria numero 14. Incognita

Drago

Tornada e Ares rientrano tra le novitá più attese. Il fantino ha cercato, riuscendoci, di tirare fuori il meglio da questo barbero al debutto in Piazza. E lo scatto in partenza potrebbe essere un buon viatico per fare davvero bene e sorprendere tutti. Non ha però i favori della vigilia. Sorpresa.

Chiocciola

Una per Tutti e Tremendo, accoppiata che sulla carta hanno davvero poche chance di vittoria. Il barbero femmina è alla seconda esperienza, ha un ottimo spunto in partenza dimostrato pure nelle prove, ma non pare invece dotata di un motore fortissimo da mettere in apprensione le accoppiate favorite. Tremendo ci sta provando a farla crescere. Interrogativo.

Oca

Unidos e Siri sono rimasti particolarmente nascosti provando soltanto qualcosa in poche occasioni durante la corsa e alla mossa. Il barbero è all’esordio e c’è da tenere in considerazione la presenza dell’avversario. Grintosi.