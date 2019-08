L'Aquila vince la prima prova

E' l'Aquila con il cavallo Tottugoddu e il fantino Stefano Piras a vincere la prima prova.

Nell'ordine, tra i canapi, la Chiocciola con Una per tutti e Francesco Caria detto Tremendo, poi Oca (Unidos e Antonio Siri detto Amsicora), Selva (Remorex e Giovanni Atzeni detto Tittia), Aquila (Tottugoddu e Stefano Piras), Onda (Porto Alabe e Carlo Sanna detto Brigante), Torre (Violenta da Clodia e Jonatan Bartoletti detto Scompiglio), Istrice (Oppio e Andrea Coghe detto Tempesta), Pantera (Tabacco e Luigi Bruschelli detto Trecciolino), Drago (Tornada e Federico Arri detto Ares). Di rincorsa il Bruco con Schietta e Antonio Francesco Mula.

Prende subito la testa l'Aquila, seguita dalla Pantera che non forza l'andatura. Il Drago prova per un giro per testare il cavallo esordiente. Al termine dei tre giri è l'Aquila ad essere per prima al bandierino.