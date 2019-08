Palio, passaggio del testimone per la Busta

Il Palio di luglio ha segnato il cambio della guardia in uno dei ruoli più delicati e “sotto i riflettori”. Infatti è stata l'ultima occasione in cui Giuseppe Poma ha portato al mossiere la busta con l'ordine ai canapi. L'agente della polizia municipale a cui è toccato questo onore (e onere...) negli ultimi 15 anni, infatti, è andato in pensione. Il prossimo 16 agosto ci sarà il suo collega a raccoglierne l'eredità, Alessandro Aucone che proprio fino a luglio è stata la guardia che consegnava i nerbi all'Entrone. Questa mattina, 13 agosto, Poma si è recato vicino al Cortile del Podestà dove ha abbracciato Aucone in una ideale consegna del testimone.

Per una presenza fissa che lascia, c'è anche chi torna dopo lunga assenza. Si tratta di Rosangela Palmas, che sul suo profilo Facebook, ha comunicato: “Dopo ben 18 anni torno in divisa in Piazza. Rifare «pulito» coi colleghi, in un cordone che sa di secoli. L'odore dell'Entrone. E poi i cavalli. Sentire di appartenere a qualcosa di unico, di speciale. E' bello emozionarsi ancora, di nuovo”.