Sidney, accoltella donna poi viene arrestato per strada

Sidney, 13 ago. (askanews) - Un uomo armato è stato arrestato nel centro di Sidney dopo aver accoltellato una donna ed essere stato bloccato per strada da cittadini. L'hanno detto le autorità australiane, secondo le quali l'uomo ha tentato di accoltellare più persone. La donna ferita è stata portata in ospedale ed è in condizioni stabili. "L'aggressore è stato arrestato. In questa fase delle ...