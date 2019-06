Digitale: Colombo (Fb), 'entro anno formazione per 100mila persone'

Roma 25 giu. - (AdnKronos) - Circa 100mila persone riceveranno una formazione digitale ad opera di Facebook entro il 2019 "nello spazio Binario F a Roma ma anche in giro per l'Italia". Lo ha detto il Country Director di Facebook Italia Luca Colombo intervenendo alla presentazione dei nuovi spazi di Binario F, il community hub di Fb vicino alla stazione Termini. Colombo ha ricordato che l'obiettivo di Facebook per l'Europa è di fornire skill digitali per 1 milione di persone entro il 2020.

Nel mondo i posti di lavoro che potranno essere creati entro il 2022 con le adeguate competenze digitali sono ben 133 milioni con un 42% di competenze da ridefinire. In Italia solo il 30% degli individui ha ricevuto formazione adeguata contro la media Ue del 42%,