Carige: Fitd non accoglie ipotesi Apollo ma pronti intervento con soci e partner

Juncker riceve Prodi e altri ex presidenti della Commissione Ue per un pranzo informale

(Agenzia Vista) Bruxelles, 24 giugno 2019 Juncker riceve Prodi e altri ex presidenti della Commissione Ue per un pranzo informale Il Presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker riceve a Palazzo Berlaymont per un pranzo informale gli ex Presidenti della Commissione Ue Romano Prodi, Jacques Santer, José Manuel Barroso and Pascal Lamy. Fonte: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev