Olimpiadi: tutta Cortina in piazza per seguire in diretta il verdetto del Cio

Cortina d'Ampezzo (Bl), 24 giu. (AdnKronos) - La 'Regina delle Dolomiti' attende in trepidante attesa il verdetto del Cio per la sede dei Giochi Olimpici Invernali del 2026. Oggi pomeriggio ci sarà tutta la cittadina ampezzana in piazza per seguire sul maxischermo allestito nella piazza principale sul quale sarà proiettata la diretta streaming della cerimonia di proclamazione, prevista per le 18.

Dal primo pomeriggio saranno presenti rappresentanti delle associazioni sportive, i ragazzi delle scuole, e tanti sportivi di oggi e di ieri, con il testa l'ampezzano doc Christian Ghedina, più volte oro olimpico nella discesa libera.