Giorgetti: "Minibot? Non sono verosimili"

Losanna, 23 giu. (AdnKronos) - "C'è ancora chi crede a Borghi? Ma vi sembrano verosimili i minibot? Se si potessero fare, li farebbero tutti". È la battuta con cui il sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, ha commentato da Losanna l'idea del presidente leghista della commissione Bilancio della Camera.

Claudio Borghi, a Radio Capital, commenta con una risatina le dichiarazioni del sottosegretario Giorgetti sui minibot."Poverino, Giorgetti è lì che aspetta una cosa importante come le Olimpiadi e gli rompono le scatole con i minibot. E' probabile che poi uno sbotti". A proposito dell'accusa di essere strumenti di pagamento "inverosimili" il presidente leghista della Commissione Bilancio della Camera risponde che "sono verosimili, vero è che non sono mai stati fatti. E' una cosa che abbiamo discusso tante volte, anche di recente, Salvini è d'accordo. Non c'è alcun incidente con Giorgetti. Certo è una cosa molto coraggiosa, difficile da portare a casa viste le reazioni negative di mezzo mondo". Sulla frase di Giorgetti - "c'è qualcuno che crede ancora a Borghi" - l'esponente leghista dice di non credere a quei "virgolettati delle agenzie, tante volte hanno scritto cose mie che non stavano né in cielo né in terra".