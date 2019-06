Pd: Cuperlo a Martina, 'ribalta partito, avrai tutto nostro appoggio'

Papa Francesco: "Non fare la comunione in modo passivo o abitudinario"

(Agenzia Vista) Città del Vaticano, 23 giugno 2019 Papa Francesco non fare la comunione in modo passivo o abitudinario L'Angelus di Papa Francesco in Piazza San Pietro, alla presenza di migliaia di fedeli da ogni parte del mondo, malgrado il gran caldo sulla Capitale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev