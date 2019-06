Pd: Delrio, 'c'è grande spazio per proposta democratici'

Roma, 23 giu. (AdnKronos) - “Il futuro dei democratici e del centrosinistra italiano sta nel fatto di ricominciare a lavorare su una cornice di senso del nostro impegno, offrire una chiave di senso al nostro popolo. Per esempio è importantissimo che noi ricominciamo a parlare di principi alti. Io voglio un partito che lotti per i principi alti, per i diritti delle persone, per preservare la comunità". Così il Capogruppo Pd alla Camera, Graziano Delrio, in un video messaggio inviato al Forum Fianco a Fianco, organizzato dall’area che fa riferimento a Maurizio Martina in corso a Marzabotto.

"Dobbiamo rifondare una cornice di senso e riflettere, tornare a parlare di lavoro, di giustizia, della vita delle persone. Sono convinto che per la nostra proposta culturale ci sia un grande spazio se saremo in grado di lavorare in questo senso”.