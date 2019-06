M5S: Di Maio, 'governiamo, non giochiamo a risiko, ognuno stia al suo posto'

Roma, 23 giu. (AdnKronos) - "Stiamo Governando la Nazione Italia, non stiamo giocando a risiko". Lo scrive Luigi Di Maio in un lungo post su Fb. "Si rimettano i carriarmatini nella scatola e ognuno porti avanti il ruolo che è chiamato ad assolvere nella società: ministro, parlamentare, attivista, cittadino. Un ruolo non è migliore dell’altro, per quanto mi riguarda. Ma tutti devono essere rispettati e ognuno stia al proprio posto", conclude.