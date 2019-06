Fdi: Meloni, 'progetto va avanti, presto manifestazione'

Roma, 22 giu. (AdnKronos) - "Il risultato elettorale delle europee, seppur straordinario per le condizioni di una forza politica come Fratelli d'Italia che non governa e alle cui spalle non ci sono poteri forti, è solo la conferma che la strada intrapresa è quella corretta". Lo dichiara in una intervista al Secolo d"Italia il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

"Le nostre liste, aperte a sensibilità diverse, hanno già raccolto consensi importanti e oggi i movimenti, le associazioni, i partiti e i candidati che hanno aderito sono al lavoro per una nuova fase che definiremo nel prossimo autunno. Dal Veneto alla Sicilia, passando per il Lazio, si registrano adesioni importanti che presenteremo tra alcuni giorni in una manifestazione che sarà un nuovo passo in avanti verso la realizzazione del progetto che farà di Fratelli d'Italia l'elemento essenziale per la prossima alleanza di governo".

"Confermiamo il percorso di apertura e ridefinizione del nostro progetto che avevamo lanciato lo scorso settembre, perché il risultato delle europee dice senza mezzi termini che è la strada giusta. Quella vittoria per noi è solo un punto di partenza: il nostro prossimo obiettivo è superare abbondantemente la doppia cifra, grazie al contributo di nuove energie che troveranno pieno diritto di cittadinanza nel nostro progetto", conclude.