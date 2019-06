Vaccini: convegno no vax alla Camera, Lorenzin 'Fico non lo permetta'**

Roma, 21 giu. (AdnKronos) - A lanciare il caso via social è stato il medico Roberto Burioni. "Quelli che con le loro bugie inducono i genitori a non vaccinare i figli, quelli che hanno sulla coscienza la bambina in fin di vita a causa del tetano vengono ospitati in Parlamento? Chi li ha invitati? FUORI!", ha scritto Burioni su twitter postando la locandina di un convegno che si terrà alla Camera il prossimo 27 giugno. Titolo 'La libertà di scelta terapeutica in Parlamento' e ad annunciarlo è Corvelva, il Coordinamento Regionale Veneto per la Libertà delle Vaccinazioni.

A Burioni risponde sul social l'ex-ministro Beatrice Lorenzin stigmatizzando la cosa: "Caro Roberto è indecente e Roberto Fico non deve concedere il palcoscenico pubblico ed istituzionale del parlamento. A Montecitorio discutiamo piuttosto su come tutelare i figli dei no vax e garantire il loro diritto alla salute".