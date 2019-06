M5S: Salvini, 'Di Battista? morale da chi viaggia e non fa altro...'**

Roma, 21 giu. (AdnKronos) - "Lavoro ogni giorno con donne e uomini dei 5Stelle che si impegnano per questo governo. Sentirsi fare la morale da un Di Battista che, buon per lui, gira per il mondo senza fare altro di significativo... Se poi Di Battista ama insultarmi un giorno si e uno no, va bene così, non mi importa". Lo dice Matteo Salvini a Zapping su Radio Uno.