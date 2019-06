Cecchi (Ucina): "Settore nautica cresciuto di 9 punti in 3 anni"

Genova, 21 giu. (AdnKronos) - "Produzione, settore e filiera generano 12 miliardi di valore aggiunto, negli ultimi tre anni l'economia è salita del 6% mentre noi siamo quasi al 9, per l'esattezza all'8.9%. Sono numeri che parlano da soli, che fanno vedere la forza del nostro settore". Lo ha detto il neo presidente di Ucina-Confindustria Nautica Saverio Cecchi, sul palco nel corso della convention Satec 2019, in corso a Santa Margherita Ligure, commentando i dati complessivi presentati dalla Fondazione Symbola riguardanti la filiera della nautica.

Cecchi ha parlato anche degli obiettivi e delle priorità del suo mandato alla guida di Ucina. "Dedicherò molto tempo all'Associazione - ha sottolineato - alla sua struttura ma soprattutto alle aziende socie, andrò a trovarli per cercare di capire le problematiche e spiegare che cosa può offrire Ucina con la sua struttura.

Carla Demaria ha fatto moltissimo, in eredità mi ha lasciato molti dossier da ultimare, ne elenco qualcuno: il registro telematico sul quale si spera con il prossimo Salone Nautico di andare già a fare prime immatricolazioni, poi il correttivo al Codice della Nautica, il tavolo tecnico per l'informazione sul noleggio, l'aumento retroattivo dei canoni demaniali, tutti temi da completare che non mi preoccupano perché la nostra squadra è una macchina da guerra: sento la responsabilità ma sono sicuro che faremo un bel lavoro".

"Ci sono alcuni dossier ancora aperti, però il messaggio forte al governo e alle istituzioni è che ci devono far lavorare e ci devono ascoltare. Mi auguro vengano al Salone Nautico -afferma il neo presidente - con dei risultati veri perché il nostro comparto sta crescendo, sta dimostrando di essere una grande realtà per lo sviluppo del Paese e quindi ci devono ascoltare".