Bankitalia: Paolo Angelini a capo Vigilanza bancaria**

Roma, 21 giu. (AdnKronos) - Paolo Angelini è stato nominato capo del Dipartimento Vigilanza Bancaria e finanziaria della Banca d'Italia. Lo comunica l'istituto di via Nazionale. Come rende noto Bankitalia, il governatore Ignazio Visco "sentito il direttorio, ha attribuito a Carmelo Barbagallo l'incarico, con decorrenza 1 luglio 2019, di Funzionario generale per l'alta consulenza al direttorio in materia di vigilanza bancaria e finanziaria e nei rapporti con il Single Supervisory Mechanism (SSM) e Paolo Angelini Capo del Dipartimento Vigilanza Bancaria e finanziaria".