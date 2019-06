Pd: Zanda, 'depositata richiesta risarcimento danni da Di Maio'**

Roma, 21 giu. (AdnKronos) - "Questa mattina i miei legali hanno depositato presso il Tribunale di Roma gli atti relativi al giudizio civile che ho promosso nei confronti dell’onorevole Di Maio per ottenere il risarcimento dei danni provocatomi da sue dichiarazioni più volte rilasciate nel corso della recente campagna elettorale. L’onorevole Di Maio, con ripetuti interventi e con plateali intenti diffamatori, ha deformato il senso e il contenuto letterale di una mia proposta di legge diretta al riordino del trattamento economico erogato ai parlamentari italiani". Lo dichiara Luigi Zanda, tesoriere del Pd.

"In quotidiane interviste, dichiarazioni alle agenzie e sul web, in comizi elettorali, Di Maio ha sostenuto che il mio disegno di legge, ancorando il trattamento dei parlamentari nazionali a quello dei membri del Parlamento Europeo, avrebbe prodotto per i deputati e i senatori un aumento significativo di quanto da loro percepito. Questa affermazione è totalmente falsa. Se venisse introdotta in Italia la normativa che ho proposto, gli emolumenti erogati ai parlamentari italiani non aumenterebbero nemmeno di un euro ma, al contrario, diminuirebbero".

"Alla ricerca di successi elettorali, Di Maio ha travisato la verità assecondando l'imbarbarimento della lotta politica. E’ insopportabile che, sempre più frequentemente, la politica si serva di dichiarazioni palesemente false, così influendo sulle opinioni degli elettori e, conseguentemente, sulla libera espressione del voto. L’inquinamento del processo democratico attraverso la continua diffusione di fake news e l'indisponibilità al confronto di merito nelle aule parlamentari sono tali da rendere oggi necessario che la verità venga accertata per via giudiziaria. Per queste ragioni, Di Maio viene chiamato a rispondere di ciò che ha ripetutamente dichiarato in campagna elettorale”.