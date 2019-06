Meteo: Lombardia, domani piogge poi torna il sereno

Milano, 21 giu. (AdnKronos) - Temporali domani in Lombardia per un "flusso umido instabile da sudovest collegato ad un'area depressionaria in avvicinamento dalla Francia", segnala il bollettino meteo dell'Arpa Lombardia. Le piogge dureranno meno di 24 ore, dal momento che dalla serata di domani è previsto già un graduale miglioramento con rimonta anticiclonica a partire da domenica, che favorirà per i giorni a seguire temperature in aumento e giornate soleggiate. Le massime sono in calo tra 23 e 27 gradi solo domani, con minime intorno ai 16 gradi in pianura.

Domenica il cielo sarà generalmente sereno ovunque, salvo locali addensamenti sui rilievi nella prima parte della giornata e sulla pianura orientale al mattino. Le massime tornano sui 29 gradi.