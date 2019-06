Luxottica: Del Vecchio, 'continueremo a investire per dignità e stabilità lavoro'

Milano, 21 giu. (AdnKronos) - “Sono felice di questo nuovo accordo, perché risponde a un concetto semplice: più è sincero e pieno il rispetto per il lavoratore, qualunque lavoratore, più è alta la qualità del suo contributo e della sua esperienza in azienda". Sono le parole di Leonardo Del Vecchio, presidente esecutivo di Luxottica, a commento della firma del contratto integrativo con le organizzazioni sindacali che prevede, tra le cose, la stabilizzazione a tempo indeterminato a partire dal mese di luglio di 1.150 lavoratori assunti con contratti a termine o in somministrazione.

"La dignità del lavoro, la sua stabilità, l’attenzione costante alle famiglie, ai bisogni e al bilanciamento vita-lavoro delle nostre persone, sono tutti aspetti su cui continueremo a investire per alimentare il coinvolgimento emotivo e il senso di comunità che rendono uniche, piene di giovani e di vita, le nostre fabbriche italiane", aggiunge ancora.