Lombardia: giunta approva manovra 2019-21, 600 mln per Pedemontana

Milano, 21 giu. (AdnKronos) - Ci sono 600 milioni di euro per la Pedemontana lombarda e 283 milioni per il prolungamento della Metropolitana 5 da Milano a Monza nella manovra di assestamento di bilancio 2019-2021 approvata dalla Giunta della Regione Lombardia su proposta dell'assessore al Bilancio, Davide Caparini.

"Pressione fiscale invariata, ulteriore taglio dei costi di funzionamento della macchina regionale e conferma degli investimenti per 1 miliardo e 800 milioni di euro nel triennio 2019-2021 in sanità, infrastrutture per mobilita', ambiente, sicurezza del territorio e imprese", sintetizza il presidente, Attilio Fontana.

Ora il Progetto di Legge passa al vaglio delle Commissioni che lo esamineranno per la discussione finale prevista in consiglio regionale il 25 e 26 luglio.