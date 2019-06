Ue: Conte, 'caduta Spitzenkandidaten bene per interessi Italia'

Ue, Conte: prossimo Cdm certifichiamo deficit meglio del previsto

Bruxelles, 20 giu. (askanews) - "Col prossimo Consiglio dei ministri mercoledì faremo definitivamente l'assestamento per certificare come i conti vadano meglio del previsto; quindi potremo certificare che siamo al 2,1%" nel rapporto deficit/Pil per il 2019, "e non al 2,5% come prevede la Commissione europea". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, rispondendo alle domande dei ...