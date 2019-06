Verona: tutto è pronto per la 'prima' della Traviata all'Arena domani (2)

(AdnKronos) - Al lavoro già da ieri per strutturare la diretta televisiva, oggi la Clerici ha incontrato il sindaco Federico Sboarina in sala Arazzi, insieme alla soprintendente della Fondazione Arena Cecilia Gasdia e al direttore artistico di Arena Verona srl Gianmarco Mazzi.

“Antonella Clerici è una professionista di altissimo livello, che saprà condurre la diretta televisiva con l’attenzione e la cura necessari. Non potevamo chiedere di meglio per l’apertura del festival. Domani Verona e l’Arena raggiungeranno il punto più alto, con un evento che non ha davvero precedenti e che rimarrà nella storia della Fondazione Arena – ha detto il sindaco - Il susseguirsi degli eventi degli ultimi giorni, dopo la scomparsa di Zeffirelli, hanno fatto si che la Traviata che apre il festival areniano assuma un significato che va oltre la lirica. Una serata che, grazie anche alla presenza del presidente della Repubblica e in un alto numero di rappresentanti del Governo, diventa il modo migliore per omaggiare il maestro e quanto il suo genio incomparabile ha fatto per la nostra città”.