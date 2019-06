Dl Crescita: Fiano, 'Lezzi dice il falso? Caos governo'

Roma, 20 giu. (AdnKronos) - "Il Governo è in piena confusione, la ministra Lezzi convocata in commissione Bilancio, racconta che sul suo emendamento riguardante i fondi FSC il parere della ragioneria fosse contrario, mentre il governo diede parere favorevole e i due relatori idem. Il parere citato dalla Ministra non si trova". Lo dichiara il deputato democratico Emanuele Fiano della presidenza del Gruppo Pd.

"Dunque o il Governo dà parere favorevole a emendamenti così importanti, contro il parere della ragioneria di Stato, oppure il Ministro dice il falso. In entrambe i casi, il paese è in mano a persone non in grado di guidarlo”.