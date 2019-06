Autonomia: Anci Veneto, approdo in Cdm segnale importante

Padova, 20 giu. (AdnKronos) - “L’approdo in Consiglio dei Ministri dell’autonomia e l’intesa quasi raggiunta in tema di sanità rappresentano segnali importanti, che fanno ben sperare dopo una fase di rallentamento che rischiava di far entrare l’autonomia in un binario morto. Come Anci Veneto ci auguriamo che la riforma si sblocchi definitivamente e si arrivi al più presto all’intesa e che, naturalmente, gli enti locali vengano coinvolti ed ascoltati perché l’autonomia differenziata avrà ricadute importanti sui Comuni, sui territori e sui cittadini”. Con queste parole la presidente di Anci Veneto, Maria Rosa Pavanello, commenta le ultime notizie riguardanti il percorso dell’autonomia e ribadisce l’importanza del documento firmato ieri a Mantova da Anci e Upi di Emilia Romagna, Lombardia e Veneto.

“Dall’incontro – spiega Pavanello - è emersa unità e condivisione di visione ed obiettivi. La riforma deve continuare il suo percorso con il coinvolgimento pieno e reale delle autonomie locali. Le esigenze e le istanze emerse nel corso dell’incontro sono trasversali e coinvolgono tutti e tre i territori interessati. In questo senso il documento è la sintesi della visione unitaria dei presidenti di Anci e di Upi che testimonia la nostra volontà di veder approvata la riforma per portare gli effetti positivi sul territorio".

"Ci auguriamo che esca dalla fase di stand by e che si arrivi al più presto ad un’intesa per portare a conclusione ad una riforma storica su cui Anci Veneto ha sempre espresso la propria posizione favorevole ad iniziare dal referendum che ci ha visto schierati per il sì. Il Presidente Zaia, in questi mesi, ci ha sempre ascoltato e coinvolto ed auspichiamo che questo continui, ma soprattutto che la stessa vocazione ascolto ed alla condivisione venga applicata dal Governo e dal Parlamento. I Comuni e le Province sono il livello di governo più vicino al territorio ed ai cittadini che dovranno applicare operativamente alla riforma per questo non vogliamo sia calata dall’alto, ma si tengano presenti le nostre istanze, le nostre indicazioni ed i nostri suggerimenti”, sottolinea.