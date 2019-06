Conti pubblici: Tria informa Cdm su andamenti tendenziali

Roma, 19 giu. (AdnKronos) - Il ministro dell’economia e delle finanze Giovanni Tria ha informato il Consiglio dei ministri degli andamenti tendenziali di finanza pubblica in conformità a quanto previsto dall’art. 1, commi 1119 e 1120, della legge di bilancio per il 2019. Il Consiglio ha deliberato in merito. Lo rende noto Palazzo Chigi in una nota al termine del Consiglio dei ministri.