Sarkozy a processo per corruzione

Parigi, 19 giu. (AdnKronos) - L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy sarà giudicato per la presunta corruzione di un alto magistrato. E' quanto ha appreso Le Monde, secondo cui il processo dovrebbe svolgersi il mese prossimo a Parigi. E' la prima volta che un ex presidente francese viene rinviato a giudizio per corruzione. Secondo l'accusa, Sarkozy avrebbe cercato di ottenere informazioni da un magistrato della corte di Cassazione in cambio di un incarico nel principato di Monaco, che però poi non è arrivato. Anche il magistrato, Gilbert Azibert, e l'avvocato che avrebbe fatto da tramite, Thierry Herzog, sono stati rinviati a giudizio per "violazione del segreto professionale".

La vicenda risale al 2014: Sarkozy, che allora non era più presidente, avrebbe cercato di ottenere da Azibert delle informazioni sulla restituzione di sue agende, sequestrate nell'ambito dello scandalo Bettencourt. Lo scandalo riguardava presunti finanziamenti alla campagna elettorale di Sarkozy da parte di Liliane Bettencourt, erede dell'Oreal e fra le donne più ricche di Francia. Gli inquirenti vennero a conoscenza della faccenda grazie a intercettazioni telefoniche dell'ex capo di Stato nel quadro dell'inchiesta su un presunto finanziamento libico per la campagna elettorale di Sarkozy nel 2007. Si scoprì che l'ex presidente e il suo avvocato comunicavano con telefoni cellulari acquistati con false identità. Sarkozy aveva usato quella di Paul Bismuth.