Pd: Rossomando, 'Marcucci si ricordi che congresso è finito'

Roma, 19 giu. (AdnKronos) - "Vorrei ricordare al senatore Marcucci che il congresso è finito e l'esito è stato chiaro: Nicola Zingaretti è il nostro segretario. Sosteniamo e aiutiamo tutti insieme chi ora ha ruoli di responsabilità". Lo afferma la senatrice del Pd, Anna Rossomando, vicepresidente del Senato.

"Per esempio, non vedo utilità e opportunità -aggiunge- a commentare interviste con frasi 'hai sbagliato partito', parole che oggi sempre Marcucci ha rivolto al neo responsabile Lavoro Peppe Provenzano che ha espresso l’esigenza di una discussione su questo tema prioritario. Confrontiamoci sempre e utilmente per il Paese, non per polemiche fine a se stesse".