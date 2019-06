Lavoro: Di Maio, 'stiamo cambiando Italia con Dl Dignità nonostante malelingue'

Roma, 19 giu. (AdnKronos) - "Ci hanno attaccato in ogni modo, hanno profetizzato l’Apocalisse. Ecco i dati reali: in Italia ci sono più persone con un lavoro e soprattutto con un lavoro di qualità, perché aumentano anche i contratti stabili, che danno la possibilità di progettare la propria vita. Questo è il senso di tutto, specie per i giovani: progettare un futuro! Ecco come stiamo cambiando il Paese con il Decreto Dignità e questo è un messaggio che dovrebbe arrivare alle malelingue, quelle che dicevano, tra le altre cose, che con questo decreto avremmo distrutto l'Italia. Forse abbiamo distrutto il loro giocattolo, quello dei precari e degli sfruttati!". Così in un post su Facebook il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio.

"I prossimi passi: giù le tasse, lotta agli evasori e subito il salario minimo, perché è inaccettabile che ci siano milioni di persone che prendono ancora 3 o 4 euro l’ora! Siamo in un Paese civile, dove deve esistere il lavoro, ma non a qualunque costo. Non a prezzo della dignità", sottolinea ancora Di Maio.