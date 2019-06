Ottava edizione 'Privacy Day Forum'

Pisa, 19 giu. (AdnKronos) - Ottava edizione del Privacy Day Forum organizzato da Federprivacy al Cnr di Pisa, ad un anno dall'entrata in vigore del Gdpr sulla privacy. Tra i relatori di spicco il giurista Francesco Pizzetti, il professor Alessandro Acquisti, il segretario generale Giuseppe Busia.

"I professionisti che si informano regolarmente sulla materia risultano circa 18mila, numero di gran lunga inferiore rispetto alle oltre 48.500 comunicazioni di nomine di data protection officer ricevute dal Garante", ha spiegato Nicola Bernardi, presidente della principale associazione di riferimento del settore. "E se il 62% degli addetti ai lavori non si tiene aggiornato rispetto a temi che sono in continua evoluzione come quelli della protezione dei dati, questo si traduce inevitabilmente in una scarsa preparazione da parte delle aziende, che mette a rischio la tutela della privacy degli utenti".