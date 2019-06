Autostrade: oggi in agenda vertice Conte-Toninelli-Di Maio** (A)

Roma, 19 giu. (AdnKronos) - A quanto si apprende da fonti di governo, è in agenda per questo pomeriggio, prima del Cdm in programma alle 20, un vertice su Autostrade tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli e il vicepremier e responsabile del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio. Vari i dossier che vedono coinvolta Autostrade e che potrebbero essere affrontati nel corso della riunione, tra questi la revoca delle concessioni dopo il crollo del ponte Morandi di Genova e la revisione delle tariffe autostradali. Questioni che, oltretutto, si intersecano con la partita Alitalia. Per il premier la giornata è densa di impegni, con l'informativa sul Consiglio Ue alla Camera e al Senato, il pranzo al Quirinale, il Cdm e il vertice sulla Giustizia con i due vicepremier e i ministri Alfonso Bonafede e Giulia Bongiorno. Per ora l'appuntamento su Autostrade resta in agenda, ma non si esclude che slitti.