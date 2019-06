Mercatone Uno: Unicredit sospende per un anno rate mutui casa a dipendenti

Milano, 19 giu. (AdnKronos) - Unicredit sospende per un anno le rate dei mutui casa ai dipendenti Mercatone Uno. L'istituto dà la possibilità ai propri clienti tra i 1.800 lavoratori di Mercatone Uno, in difficoltà a seguito del fallimento della società proprietaria, di sospendere le rate dei mutui casa per un periodo fino a dodici mesi.

La domanda di sospensione, si spiega dalla banca, andrà presentata dai dipendenti interessati nella propria filiale Unicredit. Le filiali, si spiega, sono operative per dare le informazioni sulle procedure necessarie per l’ottenimento della sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui casa e per ulteriori informazioni.