Elezioni: Cesa, 'Udc determinante per vittoria centrodestra in Sardegna'

Roma, 18 giu. (AdnKronos) - "Voglio ringraziare il segretario regionale Giorgio Oppi e tutta la nostra classe dirigente per l’ottimo lavoro svolto in Sardegna. Da Alghero e Cagliari arrivano risultati molto importanti per il nostro partito l’Udc, che è stato determinante per la vittoria della coalizione di centrodestra". Lo afferma il segretario dell'Udc, Lorenzo Cesa.

"Ad Alghero, ad esempio, i voti centristi -aggiunge- superano quelli ottenuti da Fratelli d'Italia e stanno lì a mandare un messaggio politico a livello nazionale. La coalizione ha senso se marcia compatta, senza pericolose fughe in avanti sovraniste. Grazie, quindi, a dirigenti e militanti e un grande in bocca al lupo ai tanti sindaci Udc eletti".