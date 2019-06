Cdp: conclusa con successo offerta seconda obbligazione 'retail' da 1,5 mld (2)

(AdnKronos) - Il forte interesse riscontrato sul mercato, commenta l'ad di Cdp, Fabrizio Palermo, "rappresenta per noi motivo di grande soddisfazione e conferma lo storico legame di fiducia che unisce i risparmiatori a Cdp, consolidandone il ruolo propulsivo a sostegno dello sviluppo del Paese. Grazie a questa nuova emissione retail potremo disporre di ulteriori risorse a supporto delle iniziative che abbiamo avviato e che sono per la prima volta orientate allo sviluppo sostenibile di infrastrutture, imprese e territorio".

Le obbligazioni, a tasso misto, maturano interessi a tasso fisso per i primi due anni e a tasso variabile per i successivi cinque anni. Per i primi due anni i titoli pagheranno una cedola fissa pari al 2,70% lordo annuo del valore nominale unitario dei titoli e, per i successivi cinque anni, una cedola a tasso variabile lorda indicizzata all’Euribor a 3 mesi, maggiorato di un margine pari all’1,94%.

La data di emissione dei titoli è il 28 giugno 2019 mentre la data di scadenza sarà il 28 giugno 2026. Le obbligazioni sono ammesse a quotazione presso il Mot (Mercato Obbligazionario Telematico) di Borsa Italiana, che darà avvio alle negoziazioni previa verifica dei requisiti richiesti, a partire dal 28 giugno 2019. Hanno agito in qualità di responsabili del collocamento Banca Imi (Gruppo Intesa Sanpaolo), Bnp Paribas e UniCredit Bank Ag.