Caos procure: Conte, 'da alcuni giudici reazione corporativa, ora riforma Csm'

Roma, 18 giu. (AdnKronos) - Dopo lo scandalo che ha travolto la magistratura italiana per le nomine in alcune Procure è essenziale “recuperare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni: serve una coesione sociale e fiducia nelle istituzioni, dunque serve intervenire per dare un segnale di grande attenzione". Lo dice il premier Giuseppe Conte, intervistato da Fanpage.

"Devo dire - rimarca - che in un primo momento non ho apprezzato lo spirito corporativo con cui hanno reagito alcuni magistrati, che hanno difeso in modo generico le istituzioni”. La soluzione per Conte non può che essere una riforma “del meccanismo di elezione dei componenti del Csm, in modo da recidere la possibilità di contaminazione fra politica e magistratura”.